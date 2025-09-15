Lunedì 15 Settembre 2025

Gabriele Canè
In vista
15 set 2025
Mattarella alla nazionale maschile basket U20: Commenti razzisti misera manifestazione di inciviltà

(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2025 “Queste misere manifestazioni di inciviltà non turbano minimamente anzi rafforzano la convinzione di quanto c'è di importante nell'inclusione nella collaborazione, nel conoscersi, nel valorizzarsi vicendevolmente, nello stare insieme, nel fare sport insieme, nei successi per il nostro Paese”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro con la nazionale femminile e la nazionale maschile under 20 di pallacanestro. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

