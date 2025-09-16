Mattarella alla cerimonia per Willy Monteiro Duarte: Italiano esemplare

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2025 “Willy è un italiano esemplare, per questo è stato insignito alla memoria della medaglia d'oro al valor civile, in riconoscimento del suo gesto di coraggio e di altruismo. A lui va il ricordo del dolore di tutti gli italiani feriti da tanto orrore..” Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla cerimonia commemorativa del 5° Anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte a Colleferro (Roma). / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
