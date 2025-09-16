Mattarella alla cerimonia commemorativa per Willy Monteiro Duarte: Ragazzo ucciso da violenza cieca

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2025 “Willy è un nostro ragazzo, ucciso da una violenza cieca, insensata, brutale, ucciso mentre cercava di difendere un amico, di placare gli animi, di evitare che si scatenasse una rissa. Voleva evitare la violenza e la violenza invece esplosa contro di lui.” Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla cerimonia commemorativa del 5° Anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte a Colleferro (Roma). / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
