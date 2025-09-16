Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaMattarella alla cerimonia commemorativa per Willy Monteiro Duarte: Ragazzo ucciso da violenza cieca
16 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Mattarella alla cerimonia commemorativa per Willy Monteiro Duarte: Ragazzo ucciso da violenza cieca

Mattarella alla cerimonia commemorativa per Willy Monteiro Duarte: Ragazzo ucciso da violenza cieca

Mattarella alla cerimonia commemorativa per Willy Monteiro Duarte: Ragazzo ucciso da violenza cieca

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2025 “Willy è un nostro ragazzo, ucciso da una violenza cieca, insensata, brutale, ucciso mentre cercava di difendere un amico, di placare gli animi, di evitare che si scatenasse una rissa. Voleva evitare la violenza e la violenza invece esplosa contro di lui.” Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla cerimonia commemorativa del 5° Anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte a Colleferro (Roma). / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video