Mantovano: "Serve una rete di tutela più forte per testate e giornalisti in contesti difficili"

Venerdì 26 Settembre 2025

Andrea Segrè*
26 set 2025
(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 "Serve un salto culturale che porti testate, giornalisti e inviati a sentirsi parte di una squadra più grande, quella della nazione. Non come organismi a servizio esclusivo del Governo, ma come una rete insostituibile di professionisti al servizio dei cittadini. Ambasciate, consolati, intelligence rappresentano canali sicuri, a disposizione dei giornalisti fin dalla fase di preparazione del viaggio. Conoscerli meglio è il primo passo per soluzioni innovative. L’obiettivo comune è salvaguardare un servizio indispensabile per l’intera comunità nazionale" così il sottosegretario Mantovano, all'evento Giornalisti Sicuri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

