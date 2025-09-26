Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
26 set 2025
Mantovano: "Senza il lavoro dei giornalisti la democrazia non avrebbe vita"

Mantovano: "Senza il lavoro dei giornalisti la democrazia non avrebbe vita"

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 "Senza retorica, senza il lavoro dei giornalisti la democrazia non esiste e non ha viuta. Questo seminario cerca di condividere una strada comune di collaborazione. Occrre ricordare i tanti giornalisti che hanno perso la vita o sono rimasti feriti. La lesione principale di queste aggressioni, è una lesione alla democrazia" così il sottosegretario Mantovano, all'evento Giornalisti Sicuri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

