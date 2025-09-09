Manovra, Tajani: "Temi fondamentali sono taglio Irpef per il ceto medio e i salari"

(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2025 "Abbiamo fatto una prima riunione per valutare le cose da fare per aiutare il ceto medio a restare ceto medio. Sono due i temi: in particolare la riduzione dell’Irpef da 35 al 33% allargando la base fino a 60mila euro, detassazione degli straordinari, dei festivi e dei premi di produzione e anche delle tredicesime cosa che riguarda anche i pensionati. Poi sostegno alle imprese che reinvestono partendo dall’Ires premiale. Pensiamo che si possano trovare i soldi per la copertura della manovra attraverso un’azione forte di contrasto alla evasione e al suo recupero. Un’operazione fondamentale dovrebbe essere fatta dalla Banca Centrale Europea: se abbassa il costo del denaro si abbassa anche il tasso di interesse che l’Italia paga sul debito pubblico e si tratta di diversi miliardi" così il Ministro Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
