Manovra, Fumarola (Cisl): Governo apre a nostre proposte. Passi avanti su fisco, sanità e lavoro

(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2025 "Abbiamo presentato le nostre richieste: la defiscalizzazione dei premi di risultato sulla contrattazione di secondo livello, la defiscalizzazione delle tredicesime per lavoratori e pensionati, un'attenzione particolare ai dipendenti pubblici degli enti locali. Tutto si tiene in quel Patto per la Responsabilità che abbiamo più volte lanciato" così la segretaria della Cisl Fumarola, dopo l'incontro con il Governo in vista della manovra a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
