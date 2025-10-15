Manovra, Bonetti: Finalmente riparte Industria 4.0, frutto del contributo di Azione

Martedì 14 Ottobre 2025

15 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 “Finalmente dal Consiglio dei Ministri una buona notizia, nella Legge di Bilancio infatti riparte Industria 4.0, che ridarà slancio alle imprese e alla crescita. Azione ha lavorato nel dialogo con il Governo con tenacia e insistenza e questo risultato è il frutto di una politica che non usa l'opposizione per bloccare il Paese ma al contrario contribuisce a farlo crescere", così Elena Bonetti di azione ai microfoni dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

