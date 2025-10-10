Giovedì 9 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Video
In vistaManovra, Bombardieri (Uil): "Problema Paese sono i salari, chiesto detassare aumenti"
10 ott 2025
Manovra, Bombardieri (Uil): "Problema Paese sono i salari, chiesto detassare aumenti"

(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2025 "Il problema di questo Paese sono i bassi salari e il mancato recupero del potere d'acquisto. Abbiamo chiesto di detassare gli aumenti contrattuali e di spostare le risorse previste per il 2027 per il rinnovo dei contratti. Abbiamo chiesto che ci sia certezza della manifestazione, in questo Paese c'è troppa contrattazione pirata firmata da sindacati gialli che fanno contratti pirata. L'energia continua a costare troppo per aziende che rischiano di chiudere, e famiglie. Questi non sono solo i punti che la UIL porta ma sono stati anche condivisi con associazioni datoriali. Contiamo che il Governo li tenga in considerazione" così il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri dopo l'incontro con il Governo in vista della manovra a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

