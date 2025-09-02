Maltempo a Verona e Vicenza, 100 gli interventi dei Vigili del Fuoco, immagini

(Agenzia Vista) Verona, 02 settembre 2025 Il maltempo che ha colpito le province di Verona e di Vicenza ha mobilitato I Vigili del fuoco, che hanno effettuato quaranta gli interventi in provincia di Verona, dove sono stati svolti soccorsi per la messa in sicurezza di alberi pericolanti e di alcune coperture di edifici lesionate. Più colpiti i territori dei comuni orientali di San Bonifacio (clip video) e Soave, ed anche nella bassa veronese ad Oppeano e Bovolone. Sessanta invece gli interventi effettuati nel vicentino, la maggior parte tra Lonigo, San Germano dei Berici, Mossano e Grancona. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
© Riproduzione riservata
Vedi altri video