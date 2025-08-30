Macron: Putin è un orco alle porte dell'Europa

Giovedì 28 Agosto 2025

30 ago 2025
(Agenzia Vista) Germania, 30 agosto 2025 "Quando diciamo che c'è un orco alle porte dell'Europa, un'immagine che è stata adottata da molti, credo che descriva ciò che i georgiani, gli ucraini e molte altre nazioni sentono profondamente, vale a dire un uomo che ha deciso di muoversi verso una deriva autoritaria e autocratica e di guidare un imperialismo revisionista dei confini internazionali". Così il Presidente francese Macron. Elysee Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

