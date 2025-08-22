Lungo applauso per Draghi al Meeting di Rimini

(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2025 L'ex premier Mario Draghi interviene sul palco del Meeting di Rimini, per lui un lungo applauso del pubblico. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievWhatsAppFacebookXPrint© Riproduzione riservataVedi altri videoVideoGiorgetti: fondi previdenza complemetare investano di più in ItaliaVideoGiorgetti: Italia ha energie inespresse, fare sistema per migliorareVideoItalia-Francia, Piantedosi: da Salvini messaggi legittimiVideoCastelli: 12mila cantieri conclusi, 4mila famiglie in casa ad AmatriceVideoCorpo senza vita di una 47enne trovato in una casa nel SalernitanoVideoPiantedosi: video Al Masri? L'ho visto, non cambia pericolositàVideoGB, l'estrema destra contro hotel per richiedenti asilo a LiverpoolVideoPiantedosi: sgombero CasaPound? Prima o poi sarà il suo turnoVideoRissa sul lungomare di Senigallia, volano anche i tavoli: video