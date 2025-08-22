Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaLungo applauso per Draghi al Meeting di Rimini
22 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Lungo applauso per Draghi al Meeting di Rimini

Lungo applauso per Draghi al Meeting di Rimini

Lungo applauso per Draghi al Meeting di Rimini

(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2025 L'ex premier Mario Draghi interviene sul palco del Meeting di Rimini, per lui un lungo applauso del pubblico. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video