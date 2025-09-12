Lollobrigida: "L'Ue non diventi preda di ideologie nel campo dell'agricoltura"

(Agenzia Vista) Vercelli, 12 settembre 2025 "Vogliamo mettere insieme le otto nazioni europee produttrici di riso, per far sì che l'Europa ricominci a ragionare in maniera meno ideologica e più pragmatica. Se noi produciamo qualità a costi più alti, perché difendiamo il lavoro, difendiamo i diritti dei lavoratori, difendiamo l'ambiente utilizzando meno agrofarmaci, usiamo tecnologie più avanzate, perché tutto sia più sostenibile, non possiamo accettare importazioni non regolate adeguatamente e competizioni da chi queste regole non le rispetta. Serve un coordinamento tra nazioni, interessate ovviamente alla difesa di questo prodotto in questo caso, ma lo stiamo facendo su tutto, perché questi Governi interessati in Europa convincano la Commissione a cambiare indirizzo, a ragionare su quelli che erano gli obiettivi strategici di Roma. Non possiamo diventare preda di ideologie" così il Ministro Lollobrigida, a margine dell'inaugurazione di Risò, il festival del riso a Vercelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
