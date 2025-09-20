Venerdì 19 Settembre 2025

Sinistra a corto di memoria

Bruno Vespa
Sinistra a corto di memoria
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaLollobrigida: Clima odio? "A sinistra vedono avversario politico come un nemico"
20 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Lollobrigida: Clima odio? "A sinistra vedono avversario politico come un nemico"

Lollobrigida: Clima odio? "A sinistra vedono avversario politico come un nemico"

Lollobrigida: Clima odio? "A sinistra vedono avversario politico come un nemico"

(Agenzia Vista) Roma, 20 settembre 2025 "Abbiamo sempre sostenuto che clima d'odio e politica dovrebbero restare separate. Noi consideriamo quelli che hanno altre idee degli avversari, c'è invece che considera noi dei nemici. E quando questo accade, si può arrivare a un clima di violenza che in Italia abbiamo già vissuto e che dobbiamo tenere lontanissimo" così il Ministro Lollobrigida, a margine della sua partecipazione a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video