Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaLe Pen ad Assemblea Nazionale: Momento verità, a nudo risultati disastrosi di chi ha il potere
9 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Le Pen ad Assemblea Nazionale: Momento verità, a nudo risultati disastrosi di chi ha il potere

Le Pen ad Assemblea Nazionale: Momento verità, a nudo risultati disastrosi di chi ha il potere

Le Pen ad Assemblea Nazionale: Momento verità, a nudo risultati disastrosi di chi ha il potere

(Agenzia Vista) Parigi, 08 settembre 2025 “È un momento di verità. Il momento in cui chi detiene il potere è costretto a mettere a nudo i risultati disastrosi di cinque decenni di gestione dispendiosa, il pietoso spettacolo di un crollo per il Paese, un disastro per i francesi di oggi, e perché le conseguenze si ripercuotono sulle generazioni future della nazione.” Così la Presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen durante il suo intervento al dibattito dell'Assemblea nazionale. Courtesy: Youtube Assemblea nazionale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video