Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Video
1 ott 2025
L'attivista Lisi Proenca sulla Flotilla: Ero di guardia quando si è avvicinata nave israeliana

(Agenzia Vista) Grecia, 01 ottobre 2025 "La nave israeliana si è avvicinata ed è girata intorno per 15 minuti senza entrare in contato diretto. Ero di guardia. L'equipaggio a un certo punto è uscito per mostrare ai militari di non essere armati. Il mio turno di notte era dall'una e trenta alle tre e trenta. Non avevamo più internet né le telecamere. Ed è andata avanti per circa 15 minuti", così l'attivista Lisi Proenca sulla Flotilla. Zoom Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

