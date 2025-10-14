L'Arma dei Carabinieri ricorda con un minuto di silenzio le vittime dell'esplosione nel Veronese

Martedì 14 Ottobre 2025

In vistaL'Arma dei Carabinieri ricorda con un minuto di silenzio le vittime dell'esplosione nel Veronese
14 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 "Marco, Valerio, Davide: tre vite spezzate nell’adempimento del dovere. In questo momento di profondo dolore, la famiglia dell’Arma si stringe attorno ai loro cari, così come a tutti i feriti, ai quali va l’augurio di una pronta guarigione", il messaggio sui social dell'Arma dei Carabinieri per i tre morti nel Veronese a causa di un'esplosione provocata da tre occupanti abusivi di una cascina. Le vittime sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà. Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

