La Russa al Maracanà a Rio per la "Partida do Coracao", in campo grandi campioni per evento solidale

(Agenzia Vista) Brasile, 11 ottobre 2025 Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha preso parte in Brasile alla ‘Partida do Coraccao’ nello stadio Maracanà di Rio de Janeiro. "Un grande evento di sport e solidarietà, patrocinato da Enel con il sostegno del Governo dello Stato di Rio de Janeiro e dell’Ambasciata d’Italia a Brasilia, che ha coinvolto migliaia di bambini e famiglie in condizioni di vulnerabilità sociale. La partita è stata anche una occasione per celebrare e consolidare l’amicizia tra le due Nazioni", è il messaggio diffuso sui social. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
