"L'arma" del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola visita la comunità di San Patrignano
27 ago 2025
La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola visita la comunità di San Patrignano

(Agenzia Vista) Rimini, 27 agosto 2025 Accompagnata da Letizia Moratti, cofondatrice della Fondazione San Patrignano e parlamentare europea, e dalla Presidente di San Patrignano Vittoria Pinelli, la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha visitato la Comunità San Patrignano. “In tutta Europa la dipendenza continua a rappresentare una delle sfide più urgenti per i nostri giovani. È una nostra responsabilità collettiva, a livello locale come a livello europeo, affiancare chi si trova in difficoltà. Qui c'è un modello di welfare per l'Europa. Organizzazioni come San Patrignano dimostrano che è possibile realizzare comunità unite per aiutarsi a vicenda. Ho visto negli occhi delle ragazze coraggio e desiderio di rinascere. Non siete soli”. ha commentato Metsola. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

