Sabato 23 Agosto 2025

In vistaLa Casa Bianca lancia il suo account ufficiale su TikTok. L'app è ancora a rischio ban negli Usa
20 ago 2025
La Casa Bianca lancia il suo account ufficiale su TikTok. L'app è ancora a rischio ban negli Usa

(Agenzia Vista) Usa, 20 agosto 2025 La Casa Bianca ha aperto un account ufficiale sulla app di proprietà cinese TikTok. Una legge federale che impone la vendita o il divieto di TikTok per motivi di sicurezza nazionale doveva entrare in vigore il giorno prima dell'insediamento di Trump, il 20 gennaio, ma il tycoon ha sospeso il divieto e prorogato la scadenza entro la quale dovrà trovare un acquirente non cinese. Il nuovo termine è previso per la metà di settembre. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

