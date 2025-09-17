Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Kallas: Putin ci sta mettendo alla prova, l'Ue risponderà fermamente con XIX pacchetto sanzioni
17 set 2025
17 set 2025
Kallas: Putin ci sta mettendo alla prova, l'Ue risponderà fermamente con XIX pacchetto sanzioni

Kallas: Putin ci sta mettendo alla prova, l'Ue risponderà fermamente con XIX pacchetto sanzioni

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 settembre 2025 "Nelle ultime settimane la Russia ha intensificato la sua guerra contro l'Ucraina, le incursioni di droni nello spazio aereo polacco e rumeno dimostra a che livello di pericolosità è arrivato il conflitto. La Russia sta mettendo alla prova l'Occidente e se Putin dovesse percepire una qualche debolezza, sicuramente continuerà a spingersi ancora oltre." Così l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

