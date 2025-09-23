Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaKallas: Onu condanni azioni Russia, cinico che membro permanete sicurezza cerchi di minare pace SOTT
23 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Kallas: Onu condanni azioni Russia, cinico che membro permanete sicurezza cerchi di minare pace SOTT

Kallas: Onu condanni azioni Russia, cinico che membro permanete sicurezza cerchi di minare pace SOTT

Kallas: Onu condanni azioni Russia, cinico che membro permanete sicurezza cerchi di minare pace SOTT

(Agenzia Vista) New York, 22 settembre 2025 “Le Nazioni Unite e la comunità internazionale devono condannare chiaramente tali azioni. Si tratta di una violazione della Carta delle Nazioni Unite, che obbliga tutti gli Stati a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale degli altri Paesi, ed è particolarmente cinico che un membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, incaricato di salvaguardare la pace, cerchi attivamente di minarla. ” Così Kaja Kallas, Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza e Vicepresidente della Commissione Europea, durante il suo intervento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video