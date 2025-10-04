"Intifada, intifada", i cori alla manifestazione pro Gaza a Roma

Sabato 4 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Le due Italie
Video
4 ott 2025
4 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 Ecco i cori "Intifada, intifada", alla manifestazione pro Gaza a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

