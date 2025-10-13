Incontro bilaterale tra la premier Meloni e il presidente dell'Egitto Al Sisi a Sharm El Sheikh

Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Video
In vistaIncontro bilaterale tra la premier Meloni e il presidente dell'Egitto Al Sisi a Sharm El Sheikh
13 ott 2025
(Agenzia Vista) Sharm El Sheikh, 13 ottobre 2025 La premier Meloni ha incontrato a Sharm El Sheikh il presidente dell'Egitto Al Sisi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

