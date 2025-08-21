Incendi in Spagna, Sanchez: Aree colpite da roghi dichiarate zone di emergenza

Domenica 24 Agosto 2025

(Agenzia Vista) Spagna, 21 agosto 2025 "Martedì 26 dichiarerò stato d’emergenza per le aree colpite, misura che prevede fondi per la ricostruzione. Da inizio anno, gli incendi hanno causato 4 vittime e distrutto oltre 382.000 ettari. Molti roghi sono di origine dolosa: 23 persone sono state arrestate e 89 sono sotto indagine.Il governo spagnolo è stato presente fin dall'inizio e continuerà a esserci per ricostruire i territori colpiti". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

