Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani lascia il Senato dopo il question time

(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha lasciato il Senato a seguito del question time. Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievWhatsAppFacebookXPrint© Riproduzione riservataVedi altri videoVideoTajani: inutile ora riconoscere Stato Palestinese, lo dice CaraccioloVideoBrennero, Salini (Webuild): Stiamo costruendo nuovo Paese, o si muoreVideoTrump: Putin mi ha davvero delusoVideoStarmer: con Trump discusso su come aumentare pressione su PutinVideoParigi,all'asta il 24 ottobre un capolavoro perduto di Pablo PicassoIn vistaRocca: "46 milioni per la blue economy per far sì che il mare torni a generale ricchezza nel Lazio"VideoAccordo fra Trump e Starmer da 170 mld di euro: big tech puntano su GbVideoIsraele continua a bombardare Gaza CityVideoAl Bano e Mogol in "Vai Italia", la Cucina Italiana candidata Unesco