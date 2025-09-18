Giovedì 18 Settembre 2025
In vistaIl Ministro degli Esteri Antonio Tajani lascia il Senato dopo il question time
18 set 2025
Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani lascia il Senato dopo il question time

(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha lasciato il Senato a seguito del question time. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

