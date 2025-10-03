Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Gaza, campo largo mutilato
Identificazione e trasporto in carcere degli attivisti Flotilla fermati dagli israeliani
3 ott 2025
(Agenzia Vista) Israele, 03 ottobre 2025 Il servizio carcerario israeliano ha pubblicato un video che mostra gli attivisti della flottiglia che vengono prima identificati con tanto di braccialetto al porto di Ashdod e poi trasferiti a bordo di bus. Secondo il servizio penitenziario, 473 dei partecipanti alla flottiglia sono stati trasferiti nella prigione di Ktzi'ot, nel sud di Israele. Servizio carcerario israeliano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

