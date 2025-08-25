Lunedì 25 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaGuerra Ucraina, Zelensky: Non vedo concessioni da Mosca
25 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Guerra Ucraina, Zelensky: Non vedo concessioni da Mosca

Guerra Ucraina, Zelensky: Non vedo concessioni da Mosca

Guerra Ucraina, Zelensky: Non vedo concessioni da Mosca

(Agenzia Vista) Kiev, 25 agosto 2025 "Per quanto riguarda le concessioni della Russia, non ne sono a conoscenza. Non ritengo che le dichiarazioni della parte russa, secondo cui sarebbero pronti a non invadere ulteriormente l'Ucraina, siano concessioni. Non ritengo che il fatto che ci propongano di lasciare i territori che la Russia non controlla sia una concessione”. Lo ha detto il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy in conferenza stampa con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video