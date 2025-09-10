Guerra Ucraina, Von Der Leyen: "Ospiterò summit per il ritorno dei bambini ucraini rapiti"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 10 settembre 2025 "Ci sono decine di migliaia di bambini ucraini di cui non si sa nulla: catturati, minacciati, costretti a rinnegare la propria identità. Dobbiamo fare tutto il possibile per aiutarli. Ospiterò un vertice della coalizione internazionale per il ritorno dei bambini ucraini. Tutti i bambini rapiti devono tornare a casa" così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen nel corso del discorso sullo Stato dell'Unione. Courtesy: Parlamento Europeo in Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
