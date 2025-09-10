Guerra Ucraina, Von Der Leyen: "Immagini Alaska difficili da digerire, ma da noi fatti concreti"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 10 settembre 2025 "La guerra deve finire con una pace giusta e duratura per l'Ucraina. Perché la libertà dell'Ucraina è la libertà dell'Europa. Le immagini dall'Alaska non sono state facili da digerire. Ma solo pochi giorni dopo, i leader europei sono venuti a Washington per sostenere il presidente Zelensky e ottenere impegni concreti. Da allora sono stati compiuti progressi concreti" così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen nel corso del discorso sullo Stato dell'Unione. Courtesy: Parlamento Europeo in Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
