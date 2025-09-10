Guerra Ucraina, Von Der Leyen: "Immagini Alaska difficili da digerire, ma da noi fatti concreti"

Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
Video
10 set 2025
(Agenzia Vista) Strasburgo, 10 settembre 2025 "La guerra deve finire con una pace giusta e duratura per l'Ucraina. Perché la libertà dell'Ucraina è la libertà dell'Europa. Le immagini dall'Alaska non sono state facili da digerire. Ma solo pochi giorni dopo, i leader europei sono venuti a Washington per sostenere il presidente Zelensky e ottenere impegni concreti. Da allora sono stati compiuti progressi concreti" così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen nel corso del discorso sullo Stato dell'Unione. Courtesy: Parlamento Europeo in Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

