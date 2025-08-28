Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaGuerra Ucraina, Trump: Zelensky non è innocente, il tango si balla in due
28 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Guerra Ucraina, Trump: Zelensky non è innocente, il tango si balla in due

Guerra Ucraina, Trump: Zelensky non è innocente, il tango si balla in due

Guerra Ucraina, Trump: Zelensky non è innocente, il tango si balla in due

(Agenzia Vista) Usa, 28 agosto 2025 Vorrei che la guerra si fermasse. Voglio che le uccisioni si fermino. Non ci sarà una guerra mondiale, ma sarà una guerra economica, e una guerra economica sarà dura, e sarà dura per la Russia. E io non voglio questo adesso. Bisogna anche vedere come si comporterà Volodymyr Zelensky in futuro. Non è esattamente innocente neanche lui... ci vogliono due persone per ballare il tango, e lo dico sempre, bisogna mettere insieme le parti", lo h detto il Presidente Usa Donald Trump durante la riunione di gabinetto. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video