Mercoledì 27 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
In vistaGuerra Ucraina, Meloni: Dopo 3 anni e mezzo, spiragli per un percorso negoziale grazie a Trump
27 ago 2025
Guerra Ucraina, Meloni: Dopo 3 anni e mezzo, spiragli per un percorso negoziale grazie a Trump

(Agenzia Vista) Rimini, 27 agosto 2025 "Finalmente dopo tre anni e mezzo in cui la Russia non ha dato alcun segnale di dialogo, in cui pretendeva banalmente la capitolazione di Kiev, si sono aperti spiragli per un percorso negoziale, spiragli che sono stati resi possibili grazie a un'iniziativa certo del Presidente degli Stati Uniti Trump, ma ancora di più grazie all'eroica resistenza del popolo ucraino e al compatto sostegno che l'Occidente, l'Europa e l'Italia hanno garantito, nonostante un'opinione pubblica non sempre convinta". Così la premier, Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

