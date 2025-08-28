Guerra in Ucraina, Zelensky: "I russi non rispetteranno gli impegni presi con Trump"

(Agenzia Vista) Kiev, 28 agosto 2025 "Vediamo segnali molto negativi da Mosca riguardo ai negoziati. I russi non hanno intenzione di mantenere ciò che hanno promesso agli Stati Uniti d’America e anche ad altri nel mondo che insistono sulla cessazione delle uccisioni e su una vera diplomazia. Bisogna fare pressione, bisogna costringere la Russia a compiere passi concreti. La Russia deve porre fine alla guerra che ha iniziato e che continua a portare avanti. Da loro deve arrivare una risposta, vanno spinti fino a dare la risposta giusta" così il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
