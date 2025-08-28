Guerra in Ucraina, gli effetti del bombardamento russo su Kiev nella notte

(Agenzia Vista) Kiev, 28 agosto 2025 Ecco gli effetti del bombardamento da parte della Russia su Kiev nella notte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievWhatsAppFacebookXPrint© Riproduzione riservataVedi altri videoVideoMaltempo a Legnano, forte pioggia e ventoVideoThe Zen Circus, fuori nuovo singolo e video "Un milione di anni"Video"Un Concerto Indimenticabile: Lucio Corsi e Tommaso Ottomano Incantano Porto Ercole a Bordo del Freccia"VideoLa Giordania ha accolto 19 bambini malati di Gaza e le loro famiglieVideoProsegue avanzata di Israele verso Gaza City, Rubio riceve SaarVideoL'orazione di Veronesi per Giuliano Sangiorgi. "Ecco cosa direi al tuo funerale"VideoMascagni Festival, grande successo per Giancarlo GianniniVideoNuvole minacciose sul lago Maggiore: le immagini dal droneVideoGiornalista francese detenuto in Algeria. La madre: si sente isolato