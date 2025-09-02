Guerra in Palestina, Schlein: "Sanzioni a Israele e stop agli accordi militari"

Martedì 2 Settembre 2025

Doriano Rabotti
In vistaGuerra in Palestina, Schlein: "Sanzioni a Israele e stop agli accordi militari"
2 set 2025
(Agenzia Vista) Potenza Picena, 02 settembre 2025 "Noi chiediamo sanzioni verso il Governo di Netanyahu e chiediamo naturalmente di interrompere gli accordi di collaborazione militare che ancora intercorrono tra il nostro Paese e Israele, così come chiediamo di interrompere quell'accordo tra l'Unione Europea e Israele. Diciassette Paesi europei hanno votato a favore, il Governo italiano ha votato contro, e noi diciamo: non nel nostro nome. Vergogna" così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo alla Festa dell'Unità itinerante della provincia di Macerata nella tappa di Potenza Picena. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

