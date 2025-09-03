Guerra Gaza, Scuderi (Avs): "Questo Governo potrebbe fare molto e invece è complice"

(Agenzia Vista) Roma, 03 settembre 2025 "Ci sono tante possibilità per intervenire in questa situazione. A livello diplomatico si possono interrompere gli accordi commerciali, si può pressione e smettere di inviare armi. Si potrebbe forzare maggiormente un ingresso di navi, invece di lanciarli per via aerea, cosa pericolosa. Questo Governo è complice, lo ha dimostrato anche nell'ultimo Consiglio Europeo, dove di nuovo ha votato contro l'interruzione dell'accordo Unione Europea-Israele, uno dei pochissimi oramai rimasti, che sta dimostrando la sua complicità a Netanyahu per seguire la linea americana e trumpiana" così l'eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, a margine della conferenza stampa in cui è stata presentata l'iniziativa della Global Sumud Flotilla. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
