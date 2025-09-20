Guerra a Gaza, Trump: "Genocidio è stato quello del 7 ottobre"

(Agenzia Vista) Washington, 20 settembre 2025 "Non è forse vero che qualcuno ha commesso un genocidio il 7 ottobre? Cosa ne pensi? Quello è stato genocidio al massimo livello. È stato omicidio, genocidio. Puoi chiamarlo come vuoi. Ma piccoli bambini sono stati tagliati a metà. Le braccia sono state tagliate alle persone. Le teste sono state mozzate. Questo è genocidio. È genocidio anche questo, credo" così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in un punto stampa alla Casa Bianca. Courtesy: White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
