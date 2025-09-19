Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaGualtieri: "La Festa del Cinema di Roma 2025 batterà ogni record di pubblico"
19 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Gualtieri: "La Festa del Cinema di Roma 2025 batterà ogni record di pubblico"

Gualtieri: "La Festa del Cinema di Roma 2025 batterà ogni record di pubblico"

Gualtieri: "La Festa del Cinema di Roma 2025 batterà ogni record di pubblico"

(Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2025 "Sarà una festa straordinaria, bisognava celebrare adeguatamente questo ventesimo compleanno. È una festa che segnerà profondamente la storia di questa manifestazione perché 150 film, 35 Paesi, uno sguardo sul mondo, sulla nostra contemporaneità, fisso e filtrato dagli occhi dei grandi autori contemporanei. Cinema d’autore, cinema per il grande pubblico, documentari, serie, film, tanti paesi, tanti sguardi sul mondo di oggi, davvero una festa straordinaria che penso batterà ogni record di pubblico" così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della presentazione della XX edizione della Festa del Cinema di Roma all'Auditorium Parco della Musica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video