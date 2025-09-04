Global Sumud Flotilla, Fratoianni (Avs): Parole Meloni? "Serviva più coraggio da parte sua"

Giovedì 4 Settembre 2025

Video
In vistaGlobal Sumud Flotilla, Fratoianni (Avs): Parole Meloni? "Serviva più coraggio da parte sua"
4 set 2025
(Agenzia Vista) Roma, 04 settembre 2025 "Meloni doveva mostrare coraggio e chiarezza come ha fatto Pedro Sanchez. Dica chiaramente che il governo fornisce copertura diplomatica. Una parola netta sarebbe benvenuta anche perché ha accompagnato parole da minimo sindacale a delle considerazioni che poteva risparmiarsi. Non è una iniziativa simbolica e di buoni sentimenti, è il coraggio di persone che mettono a rischio la loro vita per cercare di fare qualcosa" così il deputato Nicola Fratoianni di Avs, a margine della conferenza con Francesca Albanese presso la Sala Nassirya. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

