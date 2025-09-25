Global Sumud Flotilla, Crosetto: "Non potremo garantire sicurezza una volta in acque israeliane"

Giovedì 25 Settembre 2025

Raffaele Marmo
In vistaGlobal Sumud Flotilla, Crosetto: "Non potremo garantire sicurezza una volta in acque israeliane"
25 set 2025
(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2025 "Continueremo a lavorare perché non accada nessun incidente alla Flotilla e chiedo su questo il vostro aiuto, indipendentemente dalle contrapposizioni politiche. Il clima è preoccupante e dico che noi non siamo in grado fuori dalle acque internazionali a garantire la sicurezza delle imbarcazioni. Su questo voglio essere chiaro e consiglio dunque di accettare la soluzione di portare gli aiuti a Cipro attraverso la Chiesa" così il Ministro Crosetto durante l'informativa urgente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

