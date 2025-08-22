Giuli al Meeting di Rimini: “Bellezza e dialogo arginano la desertificazione culturale”

(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2025 "La presenza del Ministero della Cultura all'interno del meeting di Comunione di Liberazione, così come in tutti i presidi culturali italiani e internazionali, sta a significare esattamente una costante sfida affinché la desertificazione culturale venga arginata dalla bellezza, dal dialogo, dal confronto che le arti possono propiziare anche e soprattutto in tempi così complicati in cui le guerre attraversano il nostro continente. Il messaggio che vogliamo dare è collegato al sacro, in obbedienza alla nostra missione civile di rappresentanti delle istituzioni italiane, in un luogo che per eccellenza è la sede, l'agorà di incontro di tante culture diverse che guardano alla promozione, alla tutela della vita in tutte le sue più belle manifestazioni" così il ministro della Cultura Alessandro Giuli, a margine della sua partecipazione al meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
