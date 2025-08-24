Giorno indipendenza Ucraina, Zelensky: Serve pace giusta

(Agenzia Vista) Usa, 24 agosto 2025 "Cari ucraini, caro popolo! Oggi è il giorno dell'indipendenza dell'Ucraina. Sono qui ora, nel cuore di Kiev, in Piazza dell'Indipendenza. Ed è qui che si può veramente percepire cosa significhi l'indipendenza, perché sia così importante per noi e perché Maidan sia molto più di una semplice piazza principale del Paese. È un simbolo: un simbolo dell'indipendenza, la sua custode. Un giorno, la distanza tra gli ucraini scomparirà e saremo di nuovo insieme come un'unica famiglia, come un unico Paese. È solo questione di tempo. E l'Ucraina crede di poterlo raggiungere: raggiungere la pace, la pace in tutto il suo territorio. L'Ucraina ne è capace", lo dice il Presidente ucraino Zelensky in occasione del Giorno dell'indipendenza dell'Ucraina. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
