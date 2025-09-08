Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaGiorgetti: "Non serve una manovra correttiva, basta sacrifici per gli italiani"
8 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Giorgetti: "Non serve una manovra correttiva, basta sacrifici per gli italiani"

Giorgetti: "Non serve una manovra correttiva, basta sacrifici per gli italiani"

Giorgetti: "Non serve una manovra correttiva, basta sacrifici per gli italiani"

(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2025 "Quest'anno non ci sarà bisogno di una manovra correttiva. È questa la vera novità rispetto al passato, quando le leggi finanziarie erano sinonimo di sacrifici per gli italiani". Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante un intervento in videocollegamento al Forum The European House – Ambrosetti di Cernobbio, nel corso del panel conclusivo dell'evento ospitato a Villa d'Este. Forum Ambrosetti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video