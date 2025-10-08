Mercoledì 8 Ottobre 2025

Rosalba Carbutti
Video
8 ott 2025
Giorgetti: "La sinistra al potere solo grazie a golpe giudiziari o finanziari"

(Agenzia Vista) Livorno, 07 ottobre 2025 "La sinistra non arriva al governo tramite elezioni, di solito ci arriva o con un golpe giudiziario o finanziario. Questa è la storia recente di questo Paese. Il mio primo obiettivo è stato evitare che questo possa accadere: mettere in sicurezza il Governo". Lo ha detto il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo ad un convegno della Lega a Livorno in vista delle elezioni regionali di domenica in Toscana. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

