Giorgetti: "In Manovra spazi per ceto medio e per pace fiscale"

Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Video
In vistaGiorgetti: "In Manovra spazi per ceto medio e per pace fiscale"
8 ott 2025
(Agenzia Vista) Livorno, 07 ottobre 2025 "Gli spazi per fare la riduzione delle tasse per il ceto medio ci sono e ci sono anche gli spazi per la pace fiscale. Si dice che ha un costo ma il costo è una rispalmatura del costo nel corso del tempo. Se diamo fiato a chi è sommerso dalle cartelle, forse non uccidiamo l'impresa e questa può continuare a contribuire". Lo ha detto il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo ad un convegno della Lega a Livorno in vista delle elezioni regionali di domenica in Toscana. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

