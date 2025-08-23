Giorgetti: "I risultati cominciano a vedersi, avanti con riforme"

Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
In vista
23 ago 2025
(Agenzia Vista) Rimini, 23 agosto 2025 "Non si può costruire una casa partendo dal tetto, bisogna costruirla partendo dalle fondamenta e lavorando con serietà, con responsabilità e umiltà portando un mattone dietro l'altro. E' quello che abbiamo fatto, in silenzio, e i risultati cominciano a vedersi. Si incominciano a vedere le fondamenta solide su cui costruire e arricchire la casa per il futuro, andremo avanti con riforme importanti" così il ministro Giorgetti intervenendo in videoconferenza al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

