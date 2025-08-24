Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaGiorgetti: "Dati positivi su spread e rating portano benefici a imprese e famiglie"
24 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Giorgetti: "Dati positivi su spread e rating portano benefici a imprese e famiglie"

Giorgetti: "Dati positivi su spread e rating portano benefici a imprese e famiglie"

Giorgetti: "Dati positivi su spread e rating portano benefici a imprese e famiglie"

(Agenzia Vista) Rimini, 23 agosto 2025 "La vicenda dello spread e i giudizi positivi delle agenzie di rating internazionali sono elementi misurabili del lavoro" del governo, con risultati positivi per le imprese, le famiglie e le istituzioni finanziarie. Tiro anche un piccolo pizzicotto alle banche che mutuano a condizioni più favorevoli: tutto questo deve tradursi poi alla fine in benefici concreti a favore delle famiglie" così il ministro Giorgetti intervenendo in videoconferenza al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video