Lunedì 1 Settembre 2025

Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaGiani: Piano di rilancio per la cultura nella Toscana "diffusa"
1 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Giani: Piano di rilancio per la cultura nella Toscana "diffusa"

Giani: Piano di rilancio per la cultura nella Toscana "diffusa"

Giani: Piano di rilancio per la cultura nella Toscana "diffusa"

(Agenzia Vista) Portoferraio, 01 settembre 2025 "Nella prossima legislatura sarà varata una legge per sostenere teatri, biblioteche, fondazioni e centri culturali che facciano crescere il livello di iniziativa culturale in quei due terzi dei comuni toscani che dalla cultura possono cogliere elemento per contrastare lo spopolamento, favorire la qualità della vita e valorizzare il senso di appartenenza alle rispettive comunità”. Lo ha detto il Presidente della Toscana Giani, ricandidato alle prossime elezioni, a fianco della segretaria Pd Schlein a Portoferraio. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video