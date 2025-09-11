Giovedì 11 Settembre 2025

Gaza, Tajani: "Da nonno e da padre dico che questa carneficina deve fermarsi subito"
11 set 2025
  Gaza, Tajani: "Da nonno e da padre dico che questa carneficina deve fermarsi subito"

Gaza, Tajani: "Da nonno e da padre dico che questa carneficina deve fermarsi subito"

Gaza, Tajani: "Da nonno e da padre dico che questa carneficina deve fermarsi subito"

(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 “Da tempo diciamo però che le scelte del governo Netanyahu sono andate ben oltre una reazione proporzionata, violando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario. Troppe vittime, troppi bambini sono morti e continuano a morire a Gaza City. Da nonno e da padre dico che questa carneficina deve finire subito. Non possiamo e non vogliamo rassegnarci a un'ulteriore escalation militare che aggraverebbe una crisi umanitaria che è già catastrofica.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa sui recenti sviluppi della crisi in Ucraina e in Medio-Oriente, in Senato. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

