Gaza, Tajani: Carneficina inaccettabile, Governo Netanyahu ben oltre reazione proporzionata

(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 “Per quanto riguarda ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza, è una carneficina inaccettabile. Lo diciamo da tempo, il Governo Netanyahu è andato ben oltre una reazione proporzionata. Troppe vittime, troppi bombardamenti, troppa distruzione.” Così il Ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il Question Time in Senato, rivolgendosi alla senatrice del Movimento 5 Stelle, Alessandra Maiorino. / Senato onte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
