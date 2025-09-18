Venerdì 19 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Video
Gaza, Tajani: Carneficina inaccettabile, Governo Netanyahu ben oltre reazione proporzionata
18 set 2025
(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 “Per quanto riguarda ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza, è una carneficina inaccettabile. Lo diciamo da tempo, il Governo Netanyahu è andato ben oltre una reazione proporzionata. Troppe vittime, troppi bombardamenti, troppa distruzione.” Così il Ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il Question Time in Senato, rivolgendosi alla senatrice del Movimento 5 Stelle, Alessandra Maiorino. / Senato onte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

